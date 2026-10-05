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Publicada em 05 de Outubro de 2026 às 14:35

Trump: alta do preço da gasolina já reflete refinarias nos EUA e Rússia, não Ormuz

Em publicação na Truth Social, Trump disse que "números recordes de barris" estão voltando a circular pelo estreito "quase diariamente"

Em publicação na Truth Social, Trump disse que "números recordes de barris" estão voltando a circular pelo estreito "quase diariamente"

Brendan SMIALOWSKI/AFP/JC
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Agências
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, avaliou nesta segunda-feira (5), que a alta dos preços da gasolina no país já não é explicada principalmente pelas restrições no Estreito de Ormuz, mas por problemas em refinarias nos EUA e na Rússia.

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