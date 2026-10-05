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Publicada em 05 de Outubro de 2026 às 13:58

Forças do Iêmen chegam a estreito disputado com os houthis

Ambos os lados concordam apenas em que os combates seguem no sudoeste iemenita, e são intensos

Ambos os lados concordam apenas em que os combates seguem no sudoeste iemenita, e são intensos

AHMAD AL-BASHA / AFP / JC
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Agências
A ofensiva das forças do governo reconhecido internacionalmente do Iêmen, apoiadas por pesados ataques aéreos da Arábia Saudita, chegou nesta segunda-feira (5) a pontos estratégicos para retomar o controle do estreito que liga o sul do mar Vermelho ao oceano Índico.
Os rebeldes pró-Irã houthis, que haviam tomado quase toda a costa no mês passado, negaram ter perdido controle de pontos como Dhubab, principal porto mirando as águas do estreito de Bab el-Mandeb, como o governo expulso por eles da capital em 2014 disse.

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