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Publicada em 02 de Outubro de 2026 às 14:54

Austrália cita eleições e fala em 'terrorismo' após suspender atendimentos nos consulados e na embaixada

O governo australiano recomenda que seus cidadãos "exerçam um alto grau de cautela" no Brasil devido ao "risco de crimes violentos"

O governo australiano recomenda que seus cidadãos "exerçam um alto grau de cautela" no Brasil devido ao "risco de crimes violentos"

Evaristo Sa / AFP / JC
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Agências
O governo da Austrália publicou nesta sexta-feira (2) um comunicado alertando seus cidadãos para possíveis ameaças terroristas e crimes violentos no Brasil, logo após suspender os atendimentos em seus consulados e sua embaixada em território nacional por preocupações com segurança.
A medida ocorre às vésperas das eleições brasileiras. O aviso foi publicado no site oficial de turismo do governo australiano. Segundo o comunicado, manifestações políticas e aglomerações podem ocorrer antes, durante e depois do pleito.

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