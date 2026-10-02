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Publicada em 02 de Outubro de 2026 às 18:22

Governo Trump quer destinar US$ 1 milhão para ações contra o STF no Brasil, diz jornal britânico

Segundo o jornal britânico The Guardian, Trump estaria direcionando recursos para organizações conservadoras na África do Sul, Brasil e países europeus

Segundo o jornal britânico The Guardian, Trump estaria direcionando recursos para organizações conservadoras na África do Sul, Brasil e países europeus

Aaron Schwartz/AFP/JC
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Marcus Meneghetti
Após o jornal The Guardian divulgar que o governo do presidente dos Estados Unidos Donald Trump pretende destinar US$ 1 milhão para o financiamento de ações contra o Supremo Tribunal Federal (STF) no Brasil, a Advocacia-Geral da União (AGU) pediu nesta quinta-feira (1º) uma investigação sobre o caso. A notícia sobre a iniciativa da Casa Branca veio à tona a poucos dias da eleição brasileira – que deve escolher o próximo presidente, governadores, senadores, deputados federais e estaduais.

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