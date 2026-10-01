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CapaInternacionalGuerra Da Ucrânia

Publicada em 01 de Outubro de 2026 às 19:52

Putin acusa Ocidente de erguer nova Cortina de Ferro

Líder russo reafirmou que usará armas nucleares em caso de agressão

Líder russo reafirmou que usará armas nucleares em caso de agressão

Igor IVANKO/AFP/JC
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Agências
O presidente Vladimir Putin disse nesta quinta-feira (1) que é o Ocidente, e não a Rússia, quem está criando uma "nova Cortina de Ferro" a dividir a Europa de seu país. Ele reafirmou que usará armas nucleares em caso de agressão, mas exortou seus rivais a buscar "viver em harmonia conosco".
As declarações foram dadas em uma das oportunidades anuais de ouvir Putin falar sem parar sobre seu tema predileto, o papel da Rússia no mundo, a reunião do centro de estudos Clube Valdai, próximo do Kremlin.
Ele discursou por 46 minutos e depois ouviu e respondeu por horas questões de especialistas em política externa de 40 países presentes no evento, que durou cinco dias nas proximidades de Moscou.

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