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Publicada em 01 de Outubro de 2026 às 16:36

'Ou o Irã assina um acordo com os EUA, ou não existirá mais', ameaça Trump

Líder norte-americano afirmou ter rejeitado uma proposta apresentada no fim de semana pelo Irã

Líder norte-americano afirmou ter rejeitado uma proposta apresentada no fim de semana pelo Irã

Jim WATSON/AFP/JC
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Agências
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira (2), que terá de tomar uma decisão sobre o Irã e voltou a pressionar Teerã por um acordo. "Ou o Irã assina um acordo, ou não existirá mais", declarou
O líder norte-americano afirmou ter rejeitado uma proposta apresentada no fim de semana pelo Irã, apesar de ela incluir uma oferta para reabrir o Estreito de Ormuz, por considerar que os termos "não eram bons o suficiente".
Com isso, Trump admitiu ainda ser possível intensificar os bombardeios no Irã após as eleições legislativas de meio de mandato, mas evitou detalhar planos militares. De acordo com ele, o fluxo de petróleo pelo estreito atingiu nível recorde na noite anterior à entrevista.
Questionado sobre a eleição presidencial de 2028, o republicano afirmou que poderá apoiar algum candidato e disse que seu partido tem "um grande grupo" de nomes disponíveis.
O presidente também afirmou que os EUA avaliam a possibilidade de instalar uma base na Polônia. Segundo Trump, a medida "pode acontecer", citando a boa relação com o presidente polonês, Karol Nawrocki.

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