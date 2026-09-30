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Publicada em 30 de Setembro de 2026 às 19:50

EUA tiram visto de procurador que investiga ex-assessor de Milei

Departamento de Estado dos EUA justificou o cancelamento dos vistos como uma medida para apoiar os demais participantes do Escudo das Américas

Departamento de Estado dos EUA justificou o cancelamento dos vistos como uma medida para apoiar os demais participantes do Escudo das Américas

Agência Brasil
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Agências
Os Estados Unidos (EUA) retiraram o visto de 26 autoridades latino-americanas do Peru, da Colômbia, Equador e Bolívia. Entre eles, o do procurador-geral da Bolívia, Roger Mariaca, responsável pela investigação contra o argentino Fernando Cerimedo, operador digital de presidentes aliados de Donald Trump na América Latina.

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