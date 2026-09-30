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Publicada em 30 de Setembro de 2026 às 19:00

EUA concluem retirada das tropas americanas do Iraque; Bagdá celebra 'soberania'

Retirada também foi comemorada por grupos apoiados pelo Irã, mas gerou preocupações entre outros iraquianos

Retirada também foi comemorada por grupos apoiados pelo Irã, mas gerou preocupações entre outros iraquianos

AHMAD AL-RUBAYE/AFP/JC
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Agências
As Forças Armadas dos Estados Unidos anunciaram nesta quarta-feira (30) que concluíram a retirada de todas as tropas americanas do Iraque, encerrando uma missão de 12 anos de combate ao Estado Islâmico (EI). As últimas tropas dos EUA deixaram uma base aérea em Erbil, no norte do Iraque, em conformidade com um acordo entre Bagdá e Washington.

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