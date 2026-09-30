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Publicada em 30 de Setembro de 2026 às 13:24

No Reino Unido, MI5 emite alerta de espionagem contra instituto de pesquisa da China

Reino Unido já está em quarentena devido à Covid-19 desde o final de março

Reino Unido já está em quarentena devido à Covid-19 desde o final de março

TOLGA AKMEN/AFP/JC
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Agências
O serviço de inteligência e de contraespionagem do Reino Unido (MI5), emitiu nesta quarta-feira (30), um alerta de segurança sobre espionagem contra o China General Technology Research Institute (CGTRI). Em comunicado, o MI5 diz que a organização chinesa esteve envolvida no financiamento de pesquisas acadêmicas sobre temas como inteligência artificial (IA) e segurança cibernética, em nome do Ministério de Segurança do Estado (MSS), serviço de segurança estatal de Pequim.

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