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Publicada em 29 de Setembro de 2026 às 19:13

Em 10 anos, Burnham promete grande reformulação no Reúno Unido e não descarta volta à UE

Burnham prometeu repensar a relação do país com a União Europeia

Burnham prometeu repensar a relação do país com a União Europeia

Paul ELLIS/AFP/JC
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Agências
O primeiro-ministro britânico, Andy Burnham, prometeu nesta terça-feira (29), dar ao Reino Unido "um novo contrato social para o século 21", reformar o sistema eleitoral do país e redefinir sua relação com os vizinhos europeus. Ele, entretanto, reconheceu que as restrições econômicas tornam a entrega de seus planos abrangentes um grande risco político.

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