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Publicada em 29 de Setembro de 2026 às 18:16

Direita latino-americana encampa discurso contra 'narcoterrorismo' na ONU

Na ONU, Paz atribuiu dois meses de protestos na Bolívia ao narcotráfico

Na ONU, Paz atribuiu dois meses de protestos na Bolívia ao narcotráfico

TIMOTHY A. CLARY/AFP/JC
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Agências
Os líderes de direita na América Latina destacaram em seus discursos na Assembleia Geral da ONU a ameaça do que chamam de narcoterrorismo na região. A despeito da falta de consenso sobre a classificação dos grupos criminosos latino-americanos, o uso do termo se normalizou entre os presidentes, todos participantes do Escudo das Américas. A aliança de nações com governos conservadores foi criada pela gestão de Donald Trump sob o argumento de combater a criminalidade na região.
O presidente Rodrigo Paz, por exemplo, atribuiu os quase dois meses de protestos na Bolívia no primeiro semestre ao narcoterrorismo. "Queremos denunciar neste espaço das Nações Unidas: 53 dias de estradas bloqueadas, assistência, saúde e educação interrompidas, mais de 20 mortos. Financiados pelo narcoterrorismo, financiados pelo narcotráfico", afirmou o político, que assumiu o país em novembro do ano passado após 20 anos de governos de esquerda.

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