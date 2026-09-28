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Publicada em 28 de Setembro de 2026 às 21:28

Papa diz que extrema direita não é expressão autêntica do cristianismo

Pontífice respondia a uma questão sobre o declínio no número de fiéis da Igreja na Alemanha

Pontífice respondia a uma questão sobre o declínio no número de fiéis da Igreja na Alemanha

Benoit Tessier/POOL/AFP
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Agências
O papa Leão XIV afirmou nesta segunda-feira (28) que a associação entre posições da extrema direita e determinadas expressões religiosas na Alemanha "não é uma expressão autêntica do cristianismo".
O pontífice respondia a uma questão sobre o declínio no número de fiéis da Igreja na Alemanha. Ele afirmou que gostaria de visitar o país e ainda não tem uma data para fazê-lo, mas que seria interessante "estudar e analisar" se existe uma relação entre a crise religiosa e o aumento da extrema-direita.

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