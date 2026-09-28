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Publicada em 28 de Setembro de 2026 às 18:16

EUA cancelam vistos de autoridades da Bolívia, Colômbia, Equador e Peru

Entre vistos banidos estão os de juízes, funcionários da polícia e senadores

Entre vistos banidos estão os de juízes, funcionários da polícia e senadores

MANDEL NGAN/AFP/JC
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Agências
Os Estados Unidos cancelaram nesta segunda-feira (28) vistos de juízes, altos funcionários e empresários de Bolívia, Colômbia, Equador e Peru, acusando-os de corrupção, ligações com o narcotráfico ou conspiração contra seus respectivos governos.

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