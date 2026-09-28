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Publicada em 28 de Setembro de 2026 às 14:01

Megafoguete Starship, da SpaceX, faz primeiro voo orbital e lança satélites

Por uma questão de segurança, os engenheiros adotaram um perfil de voo conservador

Por uma questão de segurança, os engenheiros adotaram um perfil de voo conservador

RONALDO SCHEMID/AFP/JC
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Agências
A SpaceX lançou nesta segunda-feira (28) seu primeiro voo orbital o veículo Starship, com o qual a empresa espera acelerar a construção de megaconstelações de satélites em torno da Terra, e a Nasa tem a expectativa de usar para bater a China na corrida para o retorno tripulado à Lua. O lançador partiu às 9h48min (horário de Brasília), duas horas antes pelo fuso de Starbase, no Texas, de onde a empresa realiza seus voos daquele que é o maior foguete do mundo. É o décimo quarto voo integrado dos dois estágios, mas apenas a primeira vez que a empresa tenta alcançar a velocidade orbital e agregar satélites à constelação Starlink, que fornece internet rápida e de baixa latência em escala global.
Por uma questão de segurança, os engenheiros adotaram um perfil de voo conservador. Após a desativação de quase todos os motores do primeiro estágio, chamado Super-Heavy, e a separação do segundo estágio (o próprio Starship), a queima mais uma vez levou a uma trajetória suborbital - velocidade um pouco inferior à necessária para permanecer em órbita. A ideia era que, caso houvesse algum problema com o segundo estágio, ele reentrasse na atmosfera sozinho dali a menos de uma hora.

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