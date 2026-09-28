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CapaInternacionalRelações Internacionais

Publicada em 28 de Setembro de 2026 às 12:47

Coreia do Sul cobra desculpas após Zelensky revelar ida de prisioneiros norte-coreanos a Seul

O presidente sul-coreano, Lee Jae Myung, acusou a Ucrânia de violar um acordo de confidencialidade sobre a operação

O presidente sul-coreano, Lee Jae Myung, acusou a Ucrânia de violar um acordo de confidencialidade sobre a operação

ANTHONY WALLACE/AFP/JC
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Agências
A Coreia do Sul exigiu um pedido oficial de desculpas da Ucrânia depois que o presidente Volodymyr Zelensky disse publicamente que Kiev havia transferido para Seul dois prisioneiros de guerra norte-coreanos - uma informação que, segundo autoridades sul-coreanas, deveria permanecer sob sigilo.

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