Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaInternacionalGuerra Da Ucrânia

Publicada em 28 de Setembro de 2026 às 11:52

UE pune envolvidos na deportação de crianças ucranianas; Zelensky relata novos ataques em Kiev

Zelenski voltou a defender "pressão total" sobre o que financia e produz armas russas e pediu uma resposta "com determinação e força"

Zelenski voltou a defender "pressão total" sobre o que financia e produz armas russas e pediu uma resposta "com determinação e força"

Serhii Okunev / AFP / JC
Compartilhe:
Agências
A União Europeia anunciou (UE) nesta segunda-feira (28), um novo pacote de sanções contra 10 indivíduos e 17 entidades acusados de participação na deportação e transferência forçada de crianças ucranianas para a Rússia e para áreas ocupadas. Segundo o bloco, as ações envolveriam iniciativas de assimilação, "doutrinação" e educação militarizada. As medidas incluem congelamento de ativos, proibição de disponibilização de recursos por cidadãos e empresas da UE e restrições de viagem para pessoas físicas, de acordo com comunicado do Conselho da UE.

Notícias relacionadas