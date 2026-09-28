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CapaInternacionalRelações Internacionais

Publicada em 28 de Setembro de 2026 às 10:51

Embaixador diz que Trump perguntou a Xi se China quer comprar armas dos EUA

Em conversas privadas na Casa Branca na semana passada, Xi pressionou Trump a se opor à independência de Taiwan

Em conversas privadas na Casa Branca na semana passada, Xi pressionou Trump a se opor à independência de Taiwan

SAUL LOEB/AFP/JC
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Agências
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tentou justificar para o líder chinês Xi Jinping a venda de armas americanas a Taiwan tratando o negócio como apenas mais uma entre muitas vendas feitas por Washington no mundo - e chegou a perguntar a Xi se ele teria interesse em comprar armamentos dos EUA, segundo o embaixador americano na China, David Perdue.

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