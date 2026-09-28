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Publicada em 28 de Setembro de 2026 às 09:44

Papa Leão XIV pede que Europa relembre raízes cristãs contra 'desejo de dominação' em guerras

Em uma reunião separada nesta segunda-feira, Leão pediu a líderes religiosos franceses que transmitam mensagens de paz e unidade

Em uma reunião separada nesta segunda-feira, Leão pediu a líderes religiosos franceses que transmitam mensagens de paz e unidade

Benoit Tessier / POOL / AFP / JC
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Agências
O papa Leão XIV pediu nesta segunda-feira (28) que a Europa recorra às suas raízes cristãs e às tradições de diálogo para conter o "desejo de dominação" que impulsiona as guerras atuais, ao encerrar uma visita à França evocando as forças que contribuíram para a integração pacífica da Europa após a Segunda Guerra Mundial.

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