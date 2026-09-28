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Publicada em 28 de Setembro de 2026 às 09:24

Netanyahu faz viagem secreta aos Emirados e pede desmentido sobre alerta de ataque do Hamas

O gabinete de Netanyahu não havia se manifestado imediatamente sobre o encontro

O gabinete de Netanyahu não havia se manifestado imediatamente sobre o encontro

AFP/DIVULGAÇÃO/JC
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Agências
O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, viajou secretamente aos Emirados Árabes Unidos no fim de semana para se reunir com o presidente do país, xeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, em meio a uma controvérsia sobre um suposto alerta anterior ao ataque do Hamas de 7 de outubro de 2023.

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