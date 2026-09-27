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CapaInternacionalIgreja Católica

Publicada em 27 de Setembro de 2026 às 16:37

Antes de se reunir com vítimas de abusos na França, Leão XIV insta a Igreja a enfrentar as próprias falhas

Papa falou diante de cerca de 150 mil pessoas em ato próximo ao santuário de Lourdes

Papa falou diante de cerca de 150 mil pessoas em ato próximo ao santuário de Lourdes

VALENTINE CHAPUIS/AFP/JC
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Agências
O papa Leão XIV exortou a Igreja Católica a admitir suas próprias falhas e a curar "feridas profundas" infligidas em seu próprio seio, horas antes de se reunir neste domingo (27) com vítimas de abuso sexual infantil cometido por padres na França.
Dirigindo-se a uma multidão que ocupava um grande campo próximo ao famoso santuário católico de Lourdes, ele disse que a Igreja deve ter coragem de enfrentar seu passado, mas não mencionou diretamente os escândalos que provocaram comoção nacional.

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