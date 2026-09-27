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CapaInternacionalRelações Exteriores

Publicada em 27 de Setembro de 2026 às 19:31

Alemanha defende na ONU regulação da IA e a compara à bomba atômica

Johann Wadephul, ministro das Relações Exteriores da Alemanha (aqui em imagem de arquivo), fez defesa enfática do controle sobre IAs

Johann Wadephul, ministro das Relações Exteriores da Alemanha (aqui em imagem de arquivo), fez defesa enfática do controle sobre IAs

Charly Triballeau/AFP/Divulgação/JC
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Agências
"Imaginem se as armas nucleares fossem desenvolvidas por empresas privadas, se os arsenais estivessem localizados nas instalações das empresas, e se os códigos de lançamento estivessem trancados em um cofre no escritório do diretor-executivo. É uma ideia perturbadora."
Foi assim que Johann Wadephul, ministro das Relações Exteriores da Alemanha, iniciou uma defesa enfática do controle da inteligência artificial em discurso na Assembleia Geral da ONU, neste sábado (26). Lembrando que apenas dois países detém a maior parte das patentes da tecnologia, Wadephul afirmou que isso era "uma enorme quantidade de influência na mão de muito poucos".

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