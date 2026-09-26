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Publicada em 26 de Setembro de 2026 às 16:15

Trump diz acreditar em acordo com Cuba sem precisar acionar Forças Armadas dos EUA

Presidente dos Estados Unidos afirma que acordo com Cuba não exigirá ação militar

Presidente dos Estados Unidos afirma que acordo com Cuba não exigirá ação militar

Brendan SMIALOWSKI/AFP/JC
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Agências
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse neste sábado (26) que acredita que terá um entendimento com Cuba sem precisar usar uma ação militar. "Eu diria que Cuba e nós faremos um acordo", disse a repórteres na Casa Branca. "Não acho que precisaremos recorrer aos militares."
Trata-se de mais uma demonstração do vaivém de Trump em relação a Havana, uma vez que ora ele endurece o discurso, ora indica que está perto de um acordo -como costuma fazer também em outras crises geopolíticas, como a guerra no Irã.

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