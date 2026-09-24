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CapaInternacionalRelações Internacionais

Publicada em 24 de Setembro de 2026 às 08:45

UE diz que só uma fração dos recursos necessários para reconstruir Gaza foi arrecadada

Em reunião em Nova York, na quarta-feira, o grupo propôs um plano arrecadação de seis meses para iniciar reconstrução

Em reunião em Nova York, na quarta-feira, o grupo propôs um plano arrecadação de seis meses para iniciar reconstrução

OMAR AL-QATTAA
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Agências
Uma alta autoridade da União Europeia (UE) afirmou que apenas 1 bilhão de euros foi arrecadado dos 71 bilhões de euros que a ONU, Banco Mundial e a UE - que reúne 27 países - estimam ser necessários para a reconstrução de Gaza.

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