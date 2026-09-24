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CapaInternacionalTecnologia

Publicada em 24 de Setembro de 2026 às 08:55

Agente de IA da OpenAI invadiu site do governo da Austrália, diz premiê

Segundo Albanese, o incidente ocorreu em junho, mas a OpenAI só alertou o governo australiano neste mês

Segundo Albanese, o incidente ocorreu em junho, mas a OpenAI só alertou o governo australiano neste mês

Saeed KHAN/AFP/JC
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Agências
A OpenAI hackeou o site de saúde do governo australiano em junho, uma violação "inaceitável", afirmou na quarta-feira (23), o primeiro-ministro da Austrália Anthony Albanese. Um agente de inteligência artificial (IA) acessou arquivos públicos e privados do serviço de estatísticas sanitárias, disse Albanese em Nova York.

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