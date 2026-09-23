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Publicada em 23 de Setembro de 2026 às 20:55

Trump se encontra com líder da Venezuela pela primeira vez desde captura de Maduro

Delcy Rodríguez tem cooperado com as exigências de Donald Trump

Delcy Rodríguez tem cooperado com as exigências de Donald Trump

Venezuelan Presidency/AFP/JC
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Agências
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reuniu-se com a líder interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, à margem da Assembleia Geral da ONU nesta terça-feira (22) - o primeiro encontro presencial entre ambos--, segundo a Casa Banca.
Além de Trump, várias autoridades dos EUA participaram da reunião, informou um representante da Casa Branca, incluindo o conselheiro sênior Stephen Miller, a chefe de gabinete Susie Wiles, o secretário do Tesouro Scott Bessent e o secretário de Estado Marco Rubio. Não foram divulgados, de imediato, mais detalhes sobre a reunião.

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