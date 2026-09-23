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Publicada em 23 de Setembro de 2026 às 12:10

Xi Jinping iniciará visita a Washington com rara recepção na pista de pouso por Trump

Em vez de aguardar a chegada do líder chinês à Casa Branca, Trump deve ir ao pátio do aeroporto para recepcionar o avião presidencial

Em vez de aguardar a chegada do líder chinês à Casa Branca, Trump deve ir ao pátio do aeroporto para recepcionar o avião presidencial

Evan Vucci/AFP/JC
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Agências
Quando o presidente chinês, Xi Jinping, desembarcar em Washington nesta quarta-feira, 23, deve ser recebido com uma deferência incomum do presidente americano, Donald Trump. Em vez de aguardar a chegada do líder chinês à Casa Branca, Trump deve ir ao pátio do aeroporto para recepcionar o avião presidencial, num gesto que evidencia o esforço do americano para prestigiar Xi em sua primeira visita de Estado em mais de uma década.

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