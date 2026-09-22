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Publicada em 22 de Setembro de 2026 às 15:38

Von der Leyen: existe nova realidade, e Europa sempre escolherá a abertura e a cooperação

"Os desafios que enfrentamos são grandes, complexos e interconectados demais para que qualquer nação os enfrente sozinha", afirmou Ursula

"Os desafios que enfrentamos são grandes, complexos e interconectados demais para que qualquer nação os enfrente sozinha", afirmou Ursula

NICOLAS TUCAT/AFP/JC
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Agências
A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou nesta terça-feira (22), que a 81ª Assembleia Geral das Nações Unidas tem início em meio a uma nova realidade, com um mundo multipolar e mais voltado para transações, onde a tentação de se voltar para dentro pode ser forte.

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