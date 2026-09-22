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Publicada em 22 de Setembro de 2026 às 13:52

ONU: Guterres diz que só poder militar não garantirá a paz e pede multipolaridade

Para Guterres, é crucial evitar tendências hegemônicas e a divisão do mundo em dois blocos rivais

Para Guterres, é crucial evitar tendências hegemônicas e a divisão do mundo em dois blocos rivais

Michael M. Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / JC
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Agências
O secretário-geral da ONU, António Guterres, abriu a 81ª Assembleia Geral das Nações Unidas nesta terça-feira (22) pedindo um mundo focado na multipolaridade e representatividade em meio aos desafios de inteligência artificial (IA) e o alastramento de guerras.

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