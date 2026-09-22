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CapaInternacionalEstados Unidos

Publicada em 22 de Setembro de 2026 às 09:47

Trump nega falta de munições e diz que EUA as produzem em ritmo recorde

Republicano reiterou que os americanos possuem o controle da rota marítima

Republicano reiterou que os americanos possuem o controle da rota marítima

Brendan SMIALOWSKI/AFP/JC
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Agências
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que os estoques americanos de munições "não estão baixos" e que o país está produzindo armamentos "em níveis recordes".

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