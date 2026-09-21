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Publicada em 21 de Setembro de 2026 às 17:48

TVs americanas suspendem cobertura da Casa Branca após Trump banir acesso de jornalistas

Fox News, ABC, CBS, CNN e NBC assinaram comunicado afirmando que público tem interesse em informações precisas e indpendentes

Fox News, ABC, CBS, CNN e NBC assinaram comunicado afirmando que público tem interesse em informações precisas e indpendentes

MANDEL NGAN/AFP/JC
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Agências
As principais redes de televisão americanas concordaram nesta segunda-feira (21) em suspender uma rotação de jornalistas que cobrem o presidente dos EUA, Donald Trump, depois que a Casa Branca removeu a CNN, a MS NOW, e o Politico da cobertura.

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