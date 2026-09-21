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Publicada em 21 de Setembro de 2026 às 17:41

Merz reafirma intenção de ficar à frente do governo na Alemanha

Merz afirma que as razões vão muito além da minha pessoa

Merz afirma que as razões vão muito além da minha pessoa

Jens SCHLUETER/AFP/JC
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Agências
Friedrich Merz diz que fica. Como já havia feito na véspera, quando classificou como "desastre" o resultado de seu partido em eleições estaduais na Alemanha, o primeiro-ministro reiterou que continua à frente do governo nesta segunda-feira (21).
"As razões vão muito além da minha pessoa."
No domingo, a CDU, o partido democrata-cristão presidido por Merz, não conseguiu superar a cláusula de barreira de 5% em Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental. O resultado deixou a legenda fora de um Parlamento estadual no país pela primeira vez desde 1949.

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