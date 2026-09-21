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Publicada em 21 de Setembro de 2026 às 16:56

Lula diz que Trump demonstra a interlocutores que não interferirá nas eleições brasileiras

Presidente brasileiro classificou positivamente a postura e disse que eleições não devem ter interferência da Casa Branca

Presidente brasileiro classificou positivamente a postura e disse que eleições não devem ter interferência da Casa Branca

Evaristo SA/AFP/JC
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Agências
O presidente da República e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), disse em entrevista à CNN Internacional nesta segunda-feira (21) que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que não irá interferir nas eleições brasileiras para interlocutores. Lula classificou a postura como "boa" e declarou que o pleito é um assunto local que não deve ter ingerência da Casa Branca.

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