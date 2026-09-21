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CapaInternacionalRelações Internacionais

Publicada em 21 de Setembro de 2026 às 16:30

Lula se reúne com presidente do Uruguai e prefeito de NY antes da Assembleia-Geral da ONU

Presidente Lula se reuniu com o prefeito de Nova York, Zohran Mamdani

Presidente Lula se reuniu com o prefeito de Nova York, Zohran Mamdani

Dave Sanders/Getty Images via AFP/JC
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Agências
O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se encontrou com o presidente do Uruguai, Yamandú Orsi, na manhã desta segunda-feira (21), na residência oficial do embaixador do Brasil na ONU, Sérgio Danese.

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