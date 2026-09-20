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Publicada em 20 de Setembro de 2026 às 18:57

Trump quer transformar futuro 'Arco do Triunfo dos EUA' em complexo militar

Local será capaz de abrigar drones e atiradores de elite, além de armazenar munição

Local será capaz de abrigar drones e atiradores de elite, além de armazenar munição

Divulgação/Comissão das Belas Artes/JC
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Agências
O presidente Donald Trump afirmou neste domingo (20) que o "Arco do Triunfo" dos Estados Unidos que pretende construir entre o Memorial de Lincoln e o Cemitério Nacional de Arlington se tornaria um "complexo militar de primeira linha", capaz de abrigar drones e atiradores de elite, além de armazenar munição.

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