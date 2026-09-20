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Publicada em 20 de Setembro de 2026 às 16:48

Extrema direita cresce, mas não chega a novo governo na Alemanha; Merz vê desastre

Segundo boca de urna, AfD deve dobrar de tamanho no parlamento de Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental

Segundo boca de urna, AfD deve dobrar de tamanho no parlamento de Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental

GREGOR FISCHER/AFP/JC
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Agências
Pesquisas de boca de urna mostram que a AfD, partido de extrema direita da Alemanha, voltou a obter fortes resultados eleitorais no país neste domingo (20). Em momento de extrema fragilidade de seu governo, Friedrich Merz classificou o fato como um desastre. Em pronunciamento logo após o fechamento das urnas, afirmou que seu programa de reformas "é antídoto para o veneno autoritário".
No estado de Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental, a AfD (Alternativa para a Alemanha, em português) alcançou a maior votação, 37%, à frente do SPD de Manuela Schwesig, que teria atingido 35,5%. O resultado, no entanto, deve permitir a manutenção da atual governadora no cargo, a despeito de a AfD ter dobrado de tamanho no Parlamento estadual.

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