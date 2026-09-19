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CapaInternacionalInteligência Artificial

Publicada em 19 de Setembro de 2026 às 14:39

Trump considera 'inteligência artificial' termo impreciso e faz enquete para eleger nome melhor

Trump defende a IA em meio aos debates sobre regulamentação e desaceleração do desenvolvimento da ferramenta

Trump defende a IA em meio aos debates sobre regulamentação e desaceleração do desenvolvimento da ferramenta

Brendan SMIALOWSKI/AFP/JC
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Com agências

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou hoje que muitas pessoas consideram o termo "inteligência artificial" como impreciso e pouco elegante para descrever essa tecnologia, e decidiu propor uma enquete em seu perfil na rede social Truth Social para escolher um novo nome para defini-la.

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