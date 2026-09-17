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CapaInternacionalArgentina

Publicada em 17 de Setembro de 2026 às 21:24

Milei envia ao Congresso projeto de lei para endurecer penas contra exploração de petróleo nas Malvinas

Nesta quarta (16), em entrevista a um canal de streaming, Milei criticou analistas que vinculam a sua repentina adesão à causa das Malvinas a uma estratégia eleitoral

Nesta quarta (16), em entrevista a um canal de streaming, Milei criticou analistas que vinculam a sua repentina adesão à causa das Malvinas a uma estratégia eleitoral

Connie FRANCE/AFP/JC
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Agências
Javier Milei continua sua cruzada pelas ilhas Malvinas. Nesta quinta-feira (17), o presidente da Argentina enviou ao Congresso um projeto de lei para endurecer punições contra empresas que exploram recursos naturais no território, alvo de disputa com o Reino Unido há quase 200 anos.
"Esta iniciativa é um marco no processo de recuperação das Ilhas Malvinas, Geórgia do Sul e Ilhas Sandwich do Sul, e representa um avanço jurídico sem precedentes na história do nosso país", afirmou o ultraliberal em comunicado.

"Todos os argentinos, de todas as idades e de todos os cantos da nação, reconhecem as Malvinas como uma causa nacional e a sua recuperação como uma promessa que cada geração herda da anterior."

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