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CapaInternacionalSuécia

Publicada em 17 de Setembro de 2026 às 19:52

Primeiro-ministro da Suécia anuncia renúncia após vitória da centro-esquerda em eleições

Resultado abre caminho para Magdalena Andersson assumir como primeira-ministra

Resultado abre caminho para Magdalena Andersson assumir como primeira-ministra

Jonas EKSTROMER/TT News Agency/AFP/JC
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Agências
O primeiro-ministro da Suécia, Ulf Kristersson, anunciou sua renúncia após perder as eleições parlamentares do país, nesta quinta-feira (17), com a divulgação formal da contagem final dos votos. Os partidos de oposição de centro-esquerda conquistaram 176 cadeiras no Parlamento na votação de domingo (13), enquanto o bloco governista de direita de Kristersson obteve 173 cadeiras, informou mais cedo a autoridade eleitoral, após o fim da apuração.
"Agora caberá ao líder do Parlamento conduzir a próxima etapa do caminho para a formação de um novo governo. Por meio desta, solicito ser dispensado do cargo de primeiro-ministro para que esse trabalho possa começar imediatamente", disse Kristersson em uma carta publicada na rede social X.

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