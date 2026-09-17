Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaInternacionalVenezuela

Publicada em 17 de Setembro de 2026 às 19:45

Venezuela desbloqueia sites de notícias censurados há anos

Medida ocorre horas antes do início da segunda rodada de negociações entre o governo interino e a oposição

Medida ocorre horas antes do início da segunda rodada de negociações entre o governo interino e a oposição

AFP/Divulgação/JC
Compartilhe:
Agências
Diversos sites de notícias que estavam censurados há anos na Venezuela foram desbloqueados, segundo anúncio da agência reguladora de telecomunicações nesta quinta-feira (17). A medida ocorre horas antes do início da segunda rodada de negociações entre o governo interino e a oposição, com o objetivo de promover uma transição política.

Notícias relacionadas