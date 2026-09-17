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Publicada em 17 de Setembro de 2026 às 19:33

Bolívia e Paraguai concluem demarcação total da fronteira iniciada após guerra, 88 anos depois

Área está no sudeste boliviano e integra a planície alagável do Pantanal, compartilhada por Brasil, Bolívia e Paraguai

Área está no sudeste boliviano e integra a planície alagável do Pantanal, compartilhada por Brasil, Bolívia e Paraguai

CARL DE SOUZA/EUGENIA LOGIURATTO/AFP/JC
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Agências
Bolívia e Paraguai concluíram a demarcação integral de sua fronteira, encerrando um processo iniciado após a Guerra do Chaco e a assinatura da paz entre os dois países, em 1938.

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