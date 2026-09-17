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Publicada em 17 de Setembro de 2026 às 13:49

Governo Trump volta a negar vistos a delegação palestina para Assembleia Geral da ONU

A medida reforça a política de restrições de visto do governo Trump e sinaliza a proximidade com Israel, que enfrenta isolamento internacional

A medida reforça a política de restrições de visto do governo Trump e sinaliza a proximidade com Israel, que enfrenta isolamento internacional

Kent NISHIMURA/AFP/JC
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Agências
O governo do presidente dos EUA, Donald Trump, negou novamente vistos a uma delegação palestina de alto nível para participar da reunião anual de líderes mundiais na Assembleia Geral da ONU, pelo segundo ano consecutivo.

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