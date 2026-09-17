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Publicada em 17 de Setembro de 2026 às 11:54

Governo Trump exigiu que 'dissidentes políticos' fossem autorizados a participar de eleição no Brasil

Governo Trump enviou documento às autoridades brasileiras em outubro de 2025

Governo Trump enviou documento às autoridades brasileiras em outubro de 2025

SAUL LOEB/AFP/JC
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Agências
O governo Trump exigiu, durante as negociações do primeiro tarifaço de 50% contra o Brasil, ano passado, que o país permitisse a participação de "dissidentes políticos" nas eleições presidenciais de 2026.
A exigência consta em um documento enviado às autoridades brasileiras pela contraparte americana em outubro de 2025. A mensagem foi revelada pelo jornal O Estado de S.Paulo, e a Folha de S.Paulo confirmou o conteúdo da comunicação.

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