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CapaInternacionalClima

Publicada em 16 de Setembro de 2026 às 20:49

Aquecimento global piorou condições naturais que levaram ao colapso no Nepal

No ano, o peso da crise climática naquela cadeia montanhosa específica chega a 2°C de aquecimento.

No ano, o peso da crise climática naquela cadeia montanhosa específica chega a 2°C de aquecimento.

Prabin RANABHAT/ AFP/Divulgação/JC
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Agências
O colapso do topo de uma montanha que matou mais de 1.300 pessoas e deixou cerca de 6.000 desaparecidos na fronteira entre o Nepal e a China em agosto foi uma crise combinada de eventos climáticos e geológicos. O aquecimento global piorou a maior parte desses eventos, segundo a primeira análise científica a se debruçar sobre o desastre.
Parte da geleira e rochas de uma saliência se desprenderam da montanha Langtang Lirung no mês passado. O gelo rapidamente se transformou em água, inundando o vale do rio Lendi e varrendo comunidades. "É importante ressaltar que não foi um único evento desencadeador", afirma Walter Immerzeel, professor da Universidade de Utrecht, que dirige um posto de pesquisa observacional na região.
"A falha ocorreu a uma altitude de cerca de 5.150 metros, e houve vários processos atuando em conjunto ao longo de escalas de tempo que variaram de anos a décadas, em vez de um único fator agindo isoladamente. Isso faz com que a atribuição climática direta também seja um grande desafio."

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