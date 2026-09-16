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CapaInternacionalRelações Internacionais

Publicada em 16 de Setembro de 2026 às 18:24

Governo Trump impõe sanções à África do Sul e restrições de visto por 'discriminação a brancos'

Trump também criticou duramente a África do Sul por levar à principal corte da ONU uma acusação de genocídio contra Israel na guerra em Gaza

Trump também criticou duramente a África do Sul por levar à principal corte da ONU uma acusação de genocídio contra Israel na guerra em Gaza

Brendan SMIALOWSKI/AFP/JC
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Agências
O governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que vai impor restrições de viagem a autoridades que, segundo Washington, seriam responsáveis por discriminação contra brancos e outros grupos minoritários na África do Sul.

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