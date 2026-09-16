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CapaInternacionalGuerra Da Ucrânia

Publicada em 16 de Setembro de 2026 às 13:45

Rússia diz estar pronta para conversar com a Ucrânia e alerta Europa contra guerra ampla

O chanceler acrescentou que a Rússia "esperará por propostas" para novas rodadas, embora "sem grandes ilusões", em referência às dificuldades de avanço

O chanceler acrescentou que a Rússia "esperará por propostas" para novas rodadas, embora "sem grandes ilusões", em referência às dificuldades de avanço

AFP
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Agências
O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, afirmou nesta quarta-feira (16), que Moscou está preparada para retomar negociações com a Ucrânia em diferentes formatos, incluindo conversas diretas e encontros com mediação internacional. Ao mesmo tempo, reforçou um recado de dissuasão à Europa, ao dizer que um eventual confronto mais amplo teria consequências rápidas.

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