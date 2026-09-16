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CapaInternacionalOriente Médio

Publicada em 16 de Setembro de 2026 às 09:48

Prédio desaba em Gaza e mata ao menos 20; ministro de Israel ameaça retomar guerra e expulsar palestinos

Equipes de resgate realizam buscas para tentar encontrar pessoas com vida

Equipes de resgate realizam buscas para tentar encontrar pessoas com vida

OMAR AL-QATTAA/AFP/JC
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Agências
Um prédio que havia sido danificado por um ataque aéreo na Faixa de Gaza desabou nesta quarta-feira (16) e matou ao menos 20 pessoas, incluindo 5 crianças. Dezenas estão desaparecidas e presas sob os destroços, segundo a Defesa Civil do território, controlada pelo grupo terrorista Hamas. Equipes de resgate realizam buscas para tentar encontrar pessoas com vida.

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