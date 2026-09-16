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CapaInternacionalUnião Europeia

Publicada em 16 de Setembro de 2026 às 08:50

Canadá pode se tornar 'membro associado' da União Europeia, diz Von der Leyen

Ursula Von der Leyen reforlou que a UE quer elevar "a parceria com o Canadá ao nível mais alto possível"

Ursula Von der Leyen reforlou que a UE quer elevar "a parceria com o Canadá ao nível mais alto possível"

ALEXANDRA BEIER / AFP
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Agências
Em seu discurso anual ao Parlamento Europeu, em Estrasburgo, Ursula von der Leyen declarou nesta quarta-feira (16) que o Canadá pode se tornar "membro associado da União Europeia".
Dirigindo-se a Mark Carney, primeiro-ministro do país e primeiro mandatário estrangeiro a acompanhar o evento na Casa, a presidente da Comissão Europeia declarou que "Europa e Canadá acreditam na democracia".

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