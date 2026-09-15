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CapaInternacionalEstados Unidos

Publicada em 15 de Setembro de 2026 às 08:59

Relatório desmente Trump e aponta estoques menores de armas em meio a guerra com Irã

Trump afirmou que os EUA estão "produzindo mais armas sofisticadas e de elite do que em qualquer outro momento de nossa história"

Trump afirmou que os EUA estão "produzindo mais armas sofisticadas e de elite do que em qualquer outro momento de nossa história"

Brendan SMIALOWSKI/AFP/JC
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Agências
Um órgão de fiscalização do governo dos Estados Unidos divulgou na segunda-feira (15) seu primeiro relatório sobre o impacto da guerra com o Irã, reconhecendo a redução dos estoques de armamentos avançados das Forças Armadas e oferecendo o primeiro panorama público dos danos sofridos por aeronaves, bases e postos diplomáticos americanos no Oriente Médio.

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