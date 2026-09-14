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Publicada em 14 de Setembro de 2026 às 21:33

Juiz dos EUA bloqueia regra de Trump que restringe tempo de permanência de estudantes e jornalistas

Grandes universidades de pesquisa, como o Massachusetts Institute of Technology e Harvard (foto), têm uma grande proporção de estudantes estrangeiros

Grandes universidades de pesquisa, como o Massachusetts Institute of Technology e Harvard (foto), têm uma grande proporção de estudantes estrangeiros

Wikimedia Commons/Divulgação/JC
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Agências
Um juiz federal dos Estados Unidos bloqueou, nesta segunda-feira (14), uma nova regra do governo Donald Trump que limita o tempo que estudantes, jornalistas e intercambistas estrangeiros podem permanecer no país sem pedir uma extensão do visto.
O juiz distrital F. Dennis Saylor, de Boston, atendeu a um pedido apresentado por uma coalizão de sindicatos e grupos de defesa do ensino superior. A decisão ocorre um dia antes de a regra do Departamento de Segurança Interna (DHS, na sigla em inglês) entrar em vigor.
Segundo Saylor, o DHS adotou a política com justificativas "excepcionalmente frágeis". O governo alegou razões de segurança nacional e a necessidade de combater fraudes no sistema de vistos. Para o juiz, porém, a agência não cumpriu suas obrigações legais de avaliar as preocupações provocadas pela mudança nem de considerar alternativas menos restritivas.

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