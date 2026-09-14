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CapaInternacionalOriente Médio

Publicada em 14 de Setembro de 2026 às 20:24

Estados do Golfo adiam negociações com o Irã por impasse em Ormuz

Irã vem restringindo a navegação pela hidrovia desde que os EUA e Israel iniciaram sua guerra contra a República Islâmica

Irã vem restringindo a navegação pela hidrovia desde que os EUA e Israel iniciaram sua guerra contra a República Islâmica

ATTA KENARE/AFP/JC
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Jornal do Comércio
Os Estados do Golfo adiaram uma reunião crucial com o Irã sobre a gestão do Estreito de Ormuz por falta de consenso, prejudicando os esforços regionais para reduzir as hostilidades em torno dessa hidrovia vital.

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